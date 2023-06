Russia: Fazzolari, è una guerra tra bande (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un chiaro riferimento ai crimini di guerra: "Certo: ora lo dicono gli uomini di Putin che la Wagner, una delle tante formazioni mercenarie usate, è un gruppo criminale che non rispetta gerarchie militari, leggi di guerra e civili. La Russia non è solo uno Stato che ne ha invaso un altro, ma che usa bande criminali che hanno il permesso di non rispettare le leggi. E quindi di torturare, stuprare, deportare bambini. Devastante anche per i soldati russi". E ora: "O l'Onu riesce a far rispettare il diritto internazionale o mostra la sua inutilità e apre le porte a una guerra globale: ci siamo già passati con la Società delle Nazioni. Quanto a noi l'Ucraina va sostenuta con ancora più determinazione contro questa barbarie. Invece - conclude Fazzolari - in nome di un pacifismo di facciata sento propagandare da esponenti Pd la nuova parola d'ordine del Cremlino: un cessate il fuoco immediato. Cioè consegnare i territori occupati a Putin. Schlein chiarisca: è questa la linea del Pd?", ha concluso Fazzolari. (Res)