Istruzione: ministro Valditara, a scuola mai più sospensioni

- Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato un ripensamento sul voto di condotta. "Ho inviato gli ispettori nella scuola di Rovigo - racconta alla "Stampa" - dove gli studenti che lo scorso ottobre hanno colpito una docente con una pistola ad aria compressa, alla fine dell'anno scolastico sono stati promossi con nove e otto in condotta. Entro domani (oggi) dovrei avere una risposta in modo da capire se è stata rispettata la normativa di riferimento dal regolamento di disciplina dell'istituto al DPR 122/2009. In ogni caso, a prescindere da questo episodio, voglio accelerare un processo che mi sembra necessario". "Già all'inizio del mio mandato - continua - avevo costituito al ministero un tavolo sul bullismo formato da psichiatri, neurologi, magistrati, professori, presidi ed altri soggetti esperti su questo argomento. Un primo segnale forte che voglio dare per affrontare gli episodi di bullismo e di violenza sarà di attribuire maggiore valore al voto di condotta". Secondo il ministro, "quando uno studente si comporta da bullo, aggredendo un compagno o un insegnante ci vuole più scuola e non meno scuola. Non nutro simpatia per le sospensioni, tenere un ragazzo a casa per alcuni giorni significa fargli del male. Quindi bisogna fare l'opposto, dargli più scuola. Questo non vuol dire farlo tornare nella stessa classe dove ci sono l'insegnante o il compagno che ha aggredito, ma coinvolgerlo in percorsi di recupero con attività di solidarietà ovvero con un approfondito studio di certe problematiche". (segue) (Res)