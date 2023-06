Istruzione: ministro Valditara, a scuola mai più sospensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2017 Valeria Fedeli, all'epoca ministra dell'Istruzione, eliminò il voto di condotta nelle scuole medie: "Il voto di condotta dovrà avere un ruolo importante in tutti i percorsi della scuola secondaria. Con i tecnici definiremo come questo avverrà". In merito, infine, ai tempi previsti per la messa a punto delle misure: "Domani ci sarà un incontro con i tecnici al ministero, mercoledì renderò note alcune linee di questo intervento che darà maggiore valore alla condotta e porterà a modificare il significato delle sospensioni. Il pacchetto di misure verrà poi definito nelle prossime settimane dopo un confronto più ampio", ha concluso Valditara. (Res)