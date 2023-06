Droga: Magi (+Europa), il proibizionismo ha fallito.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A noi antiproibizionisti nessuno mette il bavaglio. Se l'interesse dello Stato è tutelare la salute dei cittadini e combattere efficacemente il traffico illegale, la via non è quella che vuole la destra che fa show e politiche sbagliate". Lo ha detto, in una intervista a "Repubblica" Riccardo Magi, segretario di +Europa, che è reduce dallo scontro con la premier Giorgia Meloni sulle droghe. "Ho assistito - racconta - a due ore di messinscena governativa all'insegna d'ipocrisia, fake news e sentimenti mielosi. Davanti a una così grande questione sociale, contano i dati di realtà. Il proibizionismo ha fallito. Ha riempito le carceri di detenuti per violazione della legge sulle droghe (sono il 34 per cento, il doppio della media europea), ma i consumi continuano ad aumentare. Il mio cartello denunciava questo: se lo Stato insiste sui binari proibizionisti, addirittura volendo inasprire le pene, nei fatti è un alleato delle mafie". La premier lo accusa di intimidirla: "Io sono un non violento". Magi osserva infine che "è gravissimo l'uso della sofferenza e delle storie dei ragazzi. Quando, senza nessuna vergogna, si ripete che la cannabis è il primo passo verso le droghe pesanti, non si guardano neppure i numeri. Sono 6 milioni i consumatori di cannabis: quante nuove dipendenze da droghe pesanti dovremmo avere?". "Nel mondo, dagli Usa alla Germania comincia una fase di antiproibizionismo. La destra italiana -conclude il segretario di +Europa - va in direzione opposta. Daremo battaglia con una operazione verità: referendum abrogativi e proposte di legge".(Res)