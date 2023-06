Costa Rica: confiscati sei milioni di dollari collegati a ex presidente Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Costa Rica hanno disposto il sequestro di oltre sei milioni di dollari legati a un caso di presunta corruzione dell'ex presidente del Perù, Alejandro Toledo. Fondi che erano entrati nel sistema bancario costaricano tramite la società Ecostate Consulting Group S.A. e che ora - prive di motivi leciti per permanervi - finiranno nelle casse dello Stato. Il denaro era stato congelato dalla procura anticorruzione nell'ambito delle indagini sul cosiddetto caso "Ecoteva", aperto nel 2013, centrate sulle tangenti che Toledo avrebbe ricevuto dalla compagnia ingegneristica brasiliana Odebrecht, in cambio di corposi appalti. Una trama criminale che l'ex presidente avrebbe sviluppato con la complicità della suocera, Eva Fernebug, e dell'addetto alla sicurezza, Avraham Dan On. "Stando alle indagini, impiegati di una banca privata costaricana avrebbero offerto agevolazioni per consentire agli imputati di depositare e diversificare nel sistema finanziario costaricano circa 20 milioni di dollari, denaro che sarebbe stato dato a Toledo e ai suoi collaboratori dall'impresa brasiliana Odebrecht, nell'ambito di un caso di corruzione che ha colpito diversi Paesi latinoamericani", si legge nella nota della procura. (segue) (Brb)