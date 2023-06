Costa Rica: confiscati sei milioni di dollari collegati a ex presidente Perù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toledo, presidente del Perù dal 2001 al 2006, è dal 24 aprile nel carcere di Barbadillo, alla periferia della capitale Lima, dove attenderà l'avvio del processo per presunta corruzione ai suoi danni. Toledo si era consegnato alle autorità degli Stati Uniti, Paese in cui si trovava da sei anni, per essere estradato in patria e iniziare a scontare i 18 mesi di carcerazione preventiva. Toledo si trova nella stessa struttura in cui si trovano altri due ex presidenti: Alberto Fujimori (1990-2000), condannato per reati contro l'umanità, e Pedro Castillo (2021-2022), anch'egli in regime di carcerazione preventiva in attesa di almeno un processo per presunta corruzione e uno per "sovversione". L'uomo, come previsto, è stato arrestato appena ha messo piede nel territorio peruviano. (segue) (Brb)