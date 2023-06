Usa: direttore Fbi testimonierà al Congresso il mese prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray, testimonierà il mese prossimo davanti alla commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti. Fonti anonime hanno confermato all’emittente “Nbc News” che l’audizione è in programma per il 12 luglio, al ritorno dei parlamentari al Congresso dopo il recesso della Festa dell’indipendenza, il 4 luglio. Il presidente repubblicano della commissione, Jim Jordan, ha criticato in più occasioni l’agenzia, l’ultima volta in relazione alle indagini del dipartimento della Giustizia su Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, che nei giorni scorsi ha annunciato di avere raggiunto un accordo per dichiararsi colpevole di evasione fiscale e possesso illegale di arma da fuoco. (Was)