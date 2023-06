Usa: sondaggio "Nbc News", Harris è la vicepresidente meno apprezzata di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha stabilito un record negativo assoluto di consensi in un nuovo sondaggio pubblicato dall'emittente televisiva "Nbc News". Il sondaggio ha coinvolto un migliaio di cittadini statunitensi adulti, il 49 per cento dei quali ha espresso un parere negativo nei confronti di Harris. A giudicare positivamente la vicepresidente è stato invece il 32 per cento degli intervistati: un delta negativo di 17 punti percentuali, mai registrato per un vicepresidente nella storia dei sondaggi di gradimento negli Usa. La scarsa popolarità di Harris è oggetto di discussione ricorrente a Washington e sui media: a pesare sull'immagine di Harris sono la percezione di uno stile comunicativo verboso e di una mancanza di contributi sostanziali all'operato dell'amministrazione presidenziale, oltre a voci di intrattabilità caratteriale, alimentate da frequenti licenziamenti tra i collaboratori della vicepresidente. Secondo "Axios", i funzionari della Casa Bianca sono al lavoro per tentare di migliorare l'immagine della vicepresidente in vista delle elezioni presidenziali 2024. (Was)