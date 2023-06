Giappone: governo autorizzerà la vendita di contraccettivi di emergenza senza prescrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende autorizzare già dai prossimi mesi la vendita senza prescrizione medica di contraccettivi di emergenza - le cosiddette pillole del giorno dopo - nelle farmacie del Paese che dispongano di personale specializzato, sale private e che operino a orario continuato. Una commissione del ministero della Salute ha dato parere favorevole lo scorso marzo, aprendo le porte alla vendita di questo genere di contraccettivi senza ricetta, come già avviene in circa 90 altri Paesi nel mondo. Ad oggi le donne giapponesi - incluse le vittime di violenza sessuale - possono accedere ai contraccettivi di emergenza solo ottenendo una prescrizione medica in ospedali o cliniche apposite. Il Giappone aveva già discusso la questione nel 2017, ma l'iniziativa era stata archiviata dal governo di allora, nel timore che la vendita dei contraccettivi alla stregua di farmaci da banco potesse portare a un loro utilizzo irresponsabile, contribuendo tra l'altro al problema della denatalità nel Paese. (Git)