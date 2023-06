Usa: DeSantis favorevole a intervento militare contro narcotrafficanti in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida e candidato alle primarie presidenziali del Partito repubblicano, Ron DeSantis, ha dichiarato ieri che se fosse eletto presidente degli Stati Uniti mobiliterebbe le forze armate per combattere i cartelli della droga in Messico. Durante una visita nel Texas, DeSantis si è anche impegnato a eliminare il cosiddetto "ius soli" - l'acquisizione automatica della cittadinanza da parte di chiunque nasca sul suolo statunitense - e a completare il muro al confine con il Messico per fronteggiare l'emergenza migratoria e il contrabbando di droghe, armi ed esseri umani. Il governatore ha dichiarato che "andrebbe certamente usata la forza letale" contro qualsiasi sospetto trafficante tenti di violare il confine meridionale del Paese, e che l'attuazione delle norme sull'immigrazione dovrebbe essere "completamente demandata" agli Stati e ai governi locali: "Se il governo federale non fa il suo lavoro, agli Stati dovrebbe essere consentito di rispedire queste persone da dove vengono", ha detto il governatore riferendosi agli immigrati irregolari. (Was)