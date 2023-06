Brasile-Argentina: Fernandez ricevuto dal presidente del Senato Rodrigo Pacheco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato del Brasile, Rodrigo Pacheco, ha incontrato il presidente dell'Argentina Alberto Fernandez nel pomeriggio di ieri. L'incontro è avvenuto a margine del vertice bilaterale tra il capo di Stato argentino e il presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva. Pacheco e Fernandez si sono incontrati nell'aula magna del Senato. Erano presenti i senatori Jaques Wagner, capogruppo del governo in Senato, e Fabiano Contarato, capogruppo del Pt. Ieri Fernandez è stato ricevuto anche da Lula: l'incontro, in occasione del duecentesimo anniversario delle relazioni bilaterali, è stato il quinto tra i due capi di Stato da quando, all'inizio del 2023, Lula ha assunto per la terza volta la guida del Brasile. Nell'occasione il presidente Lula ha consegnato le medaglie dell'Ordine nazionale del Cruzeiro e dell'Ordine di Rio Branco a Fernandez e alla moglie Fabiola Yanez. La consegna delle due più alte onorificenze concesse dallo stato brasiliano è avvenuta nel corso di una cerimonia presso il ministero degli Esteri brasiliano, Palazzo Itamaraty. (Brb)