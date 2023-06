Siria: Forze democratiche siriane chiudono rotte del contrabbando sul fiume Eufrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze democratiche siriane (Sdf), formazioni a maggioranza curda che difendono i territori sotto il controllo dell’Amministrazione autonoma del nord-est della Siria (Rojava), hanno chiuso i passaggi delle rotte del contrabbando per il fiume Eufrate, nel governatorato di Deir ez-Zor. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, aggiungendo che durante le operazioni sono scoppiati scontri tra le Sdf e gruppi di contrabbandieri, senza segnalazioni di vittime o feriti. I punti di passaggio sull’Eufrate chiusi dalle forze curdo-siriane consentivano alle reti del contrabbando, soprattutto di carburante, di portare la merce dalle zone controllate dalle Sdf a quelle sotto il dominio delle Forze armate di Damasco. Intanto, secondo l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, le Forze di sicurezza interna del Rojava, chiamate anche Asayish, hanno annunciato di aver arrestato nell’ultimo anno di sei trafficanti di stupefacenti e 1.042 corrieri. Nella giornata di ieri, intanto, nel governatorato di Aleppo si sono registrati attacchi da parte dei gruppi armati del cosiddetto Esercito nazionale siriano, sostenuti dalla Turchia, contro le Forze armate di Damasco, nella campagna di Manbij, uccidendo un militare siriano e ferendone altri quattro, Successivamente, i miliziani si sono ritirati. Nella stessa regione, a est di Aleppo, i militari russi hanno pattugliato l’area della campagna orientale di Ain al Arab (Kobani), ma i militari turchi non hanno partecipato all’operazione (che di norma viene condotta in modo congiunto da Mosca e Ankara). Lo stesso era avvenuto il 25 giugno, quando una pattuglia militare russa era partita dall’aeroporto di Qamishli (in curdo Qamishlo) in direzione della campagna settentrionale di Hasakah, dove ha visitato alcune postazioni delle Forze armate siriane in prossimità del confine con la Turchia. Anche in quel caso, i militari russi avevano effettuato il pattugliamento senza l’intervento delle Forze armate turche. (Res)