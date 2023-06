Germania-Iraq: incontro Barzani-Scholz, focus su rafforzamento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, ha incontrato, ieri, a Berlino, il cancelliere della Germania, Olaf Scholz, e altri rappresentanti delle istituzioni tedesche. Lo si apprende dall’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. Barzani, ieri, si era recato in visita ufficiale in Germania, per incontrare diversi rappresentanti delle istituzioni della Repubblica federale. Con Scholz, il presidente della Regione autonoma curdo-irachena ha ringraziato Berlino per il sostegno dimostrato all’Iraq e al Kurdistan iracheno, “a livello militare, umanitario e nello sviluppo”, come ha riferito un comunicato stampa diffuso ieri da Erbil. Barzani ha elogiato delle relazioni che la Germania intrattiene con l’Iraq e con il Kurdistan iracheno, esprimendo la volontà di Erbil di “offrire tutti gli strumenti per favorire l’investimento e l’afflusso di capitali delle imprese tedesche e del settore privato della regione”. Inoltre, ha auspicato un “ruolo maggiore”della Germania nel processo di diversificazione economica che Baghdad ed Erbil stanno tentando di affrontare. Scholz e Barzani, inoltre, hanno discusso della situazione attuale in Iraq e dei suoi ultimi sviluppi. Il presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, inoltre, ha incontrato il ministro di Stato tedesco per gli Affari esteri, Tobias Lindner, al quale ha lanciato un appello affinché sostenga la lotta che l’Iraq sta conducendo contro il terrorismo, per preservare la sicurezza e la stabilità nel proprio territorio. Lindner, da parte sua, ha manifestato la volontà di Berlino di sostenere Baghdad ed Erbil “a tutti i livelli necessari”, secondo un comunicato diffuso ieri dalla presidenza della Regione autonoma curdo-irachena. Barzani, inoltre, ha incontrato la ministra tedesa della Cooperazione economica e dello Sviluppo, Svenja Schulze, che gli ha comunicato l’intenzione di Berlino di cooperare con Baghdad ed Erbil, soprattutto nei settori degli investimenti, della formazione, della ricostruzione e della diversificazione economica, con particolare riguardo per il contrasto all’impatto socio-economico del cambiamento climatico. (Res)