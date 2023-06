Brasile: ambiente, al via a Brasilia la 64ma assemblea del Global Environment Facility

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata ieri a Brasilia la 64ma assemblea del Consiglio del Global Environment Facility (Gef), organizzazione principale finanziatrice internazionale di iniziative a favore della biodiversità. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota, evidenziando che per la prima volta il Consiglio si riunisce fuori dalla sede Gef a Washington, negli Stati Uniti. "L'incontro di Brasilia mostra l'impegno del governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva nel ristabilire il ruolo del Brasile nei consessi internazionali sull'ambiente, così come il riconoscimento da parte del Gef del ruolo del Paese nella conservazione ambientale e nei negoziati internazionali", si legge. Nei prossimi giorni il Consiglio dibatterà iniziative e delibererà su progetti ambientali da realizzare a livello mondiale. In molti di questi il Brasile è tra i principali beneficiari di risorse. (Brb)