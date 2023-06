Iraq: circa il 70 per cento del Paese è colpito da desertificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 70 per cento dell’Iraq è attualmente interessato da un processo di desertificazione avanzato, a causa dello scarso afflusso di acqua nel tratto iracheno dei fiumi Tigri ed Eufrate, in provenienza da Iran e Turchia. È il grido d’allarme lanciato ieri dal direttore del Dipartimento sul cambiamento climatico presso il Direttorato dell’ambiente del governatorato meridionale di Najaf, Haider Fleih, secondo quanto riferisce il sito di informazione iracheno “Iraqi News”. Fleih, infatti, ha spiegato che nel governatorato di Najaf il tasso di desertificazione nel 2023 è aumentato del 5 per cento rispetto allo scorso anno, causando la spopolazione delle campagne, la cui coltivazione è resa sempre più difficile dalla scarsità di risorse idriche. Solo in questo governatorato, ha spiegato Fleih, la desertificazione interessa circa il 35 per cento del territorio. Il governo federale dell’Iraq attribuisce la responsabilità di tale crisi, che sta mettendo a dura prova la vita degli agricoltori iracheni, alle dighe costruite da Iran e Turchia sul Tigri e sull’Eufrate. Per questo, Baghdad ha chiesto a più riprese ad Ankara e Teheran di aumentare la portata delle acque che dovrebbero affluire verso l’Iraq. A marzo, il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, si era recato in visita ufficiale ad Ankara, dove il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aveva acconsentito a raddoppiare la portata delle acque del fiume Tigri in direzione dell’Iraq per un mese. Lo scorso 24 giugno, intanto, per affrontare la grave crisi idrica nel Paese, il primo ministro del governo regionale del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, ha chiesto al governo federale aiuti finanziari per la realizzazione di undici dighe e 42 riserve d’acqua nella regione (Irb)