Corea del Sud: governo vara misure per ridurre l'onere dell'istruzione privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato ieri una serie di misure tese a ridurre l'onere dell'istruzione privata per le famiglie e gli studenti del Paese, e l'ufficio di presidenza è arrivato persino a minacciare azioni legali contro "il cartello dell'istruzione privata". Il ministero dell'Istruzione istituirà un comitato ministeriale composto da docenti delle scuole pubbliche che avrà il compito di rivedere la struttura del famigerato esame nazionale di ammissione universitaria "Suneung", che nella sua attuale conformazione rende quasi necessaria la frequentazione di costosi doposcuola privati. "Ricevere un'istruzione privata in aggiunta a quanto appreso in classe è una scelta personale, ma dovervi ricorrere per far fronte agli esami non sembra giusto. Il ministero si impegna ad assumere azioni contro il cartello dell'istruzione privata che approfitta di studenti e genitori", ha dichiarato il ministro dell'Istruzione Lee Ju-ho. Proprio ieri, l'ufficio di presidenza ha minacciato azioni legali contro il "cartello" dell'istruzione privata, rispondendo a rapporti secondo cui docenti che partecipano alla stesura dell'esame Suneung vendono anticipatamente i quesiti alle scuole private. (segue) (Git)