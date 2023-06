Brasile-Argentina: Fernandez, nostri Paesi nati per essere indissolubilmente uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile e l'Argentina sono Paesi nati per essere indissolubilmente uniti e non c'è possibilità che le cose vadano diversamente. Lo ha detto il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, a margine della cerimonia in cui, insieme alla moglie Fabiola Yanez, ha ricevuto le medaglie dell'Ordine nazionale del Cruzeiro e dell'Ordine di Rio Branco dal capo dello Stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva. "Voglio esprimere tutta la mia gratitudine al mio grande amico Lula. Sono in terra amica. Il Brasile e l'Argentina sono Paesi nati per essere indissolubilmente uniti e non c'è possibilità che le cose vadano diversamente. Non parliamo la stessa lingua ma abbiamo uguale cultura e storie in comune". La consegna delle due più alte onorificenze concesse dallo Stato brasiliano è avvenuta al termine di un bilaterale tra i due presidenti. "Stiamo lavorando molto per cercare di concretizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati. Sappiamo che non è facile perché il vostro amico, l'Argentina, ha molti problemi. Tuttavia, quando si hanno problemi si chiede aiuto agli amici ed è quello che stiamo facendo", ha concluso Fernandez. (segue) (Brb)