Brasile: ministero Turismo seleziona 5 villaggi per concorso internazionale Omt

- Il ministero del Turismo del Brasile ha selezionato cinque villaggi turistici che rappresenteranno il Paese nella competizione internazionale per scegliere il migliore villaggio turistico 2023. L'iniziativa dell'Organizzazione mondiale del turismo (Omt) punta a promuovere i viaggi nei villaggi rurali più caratteristici del mondo. I luoghi selezionati dal ministero sono Tuiuti e Caraguatatuba nello Stato di San Paolo, Vila de Entre Rios (Paraná), Dona Francisca (Santa Catarina) e Lomba Grande (Rio Grande do Sul). Il risultato della selezione sarà annunciato a ottobre, durante l'assemblea generale dell'Omt. "Il riconoscimento internazionale conferito da Omt è per noi un grande incentivo a continuare a investire nelle infrastrutture turistiche, nella salvaguardia dell'ambiente e nella formazione dei nostri professionisti, al fine di migliorare ulteriormente l'esperienza dei visitatori e rafforzare la competitività del nostro villaggi nel mercato globale", ha affermato il ministro del Turismo, Daniela Carneiro. (Brb)