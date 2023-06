Russia: “Cnn”, intelligence Usa era al corrente dei piani di Prigozhin ma non ha informato tutti gli alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligence statunitense ha raccolto “informazioni dettagliate” in merito ai piani di Evgenij Prigozhin, fondatore della compagnia paramilitare russa Wagner, in merito alla breve insurrezione che ha avuto luogo in Russia lo scorso fine settimana. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che le agenzie di intelligence statunitense erano anche al corrente di “come e dove” i mercenari di Prigozhin avevano intenzione di avanzare verso Mosca, ma che tali informazioni sarebbero state condivise solo con un numero ristretto di alleati, tra cui il Regno Unito, ma non con tutti i Paesi della Nato. Secondo le fonti, il fondatore del gruppo Wagner avrebbe deciso di agire dopo che il ministero della Difesa russo, il 10 giugno scorso, ha annunciato che tutte le compagnie paramilitari private nel Paese avrebbero dovuto siglare contratti con il governo a partire dal mese di luglio. Una decisione che avrebbe portato all’assorbimento di queste realtà da parte del ministero della Difesa e delle Forze armate di Mosca. Le informazioni sarebbero state altamente classificate, e anche all’interno degli Stati Uniti sarebbero state condivise solo con i vertici dell’amministrazione Biden e con membri del Congresso selezionati, i quali vengono aggiornati dall’esecutivo di dati e notizie di intelligence (la cosiddetta “Gang of Eight”). Le fonti hanno aggiunto che alcuni alleati della Nato avrebbero reagito “con disappunto” alla mancata condivisione di informazioni da parte di Washington. I dettagli non sarebbero stati inviati nemmeno alle autorità ucraine, per evitare eventuali intercettazioni da parte di Mosca. (Was)