Usa: DeSantis chiede archiviazione della causa avanzata da Disney

- Gli avvocati di Ron DeSantis hanno chiesto al tribunale di archiviare la causa avanzata da Disney nei confronti del governatore della Florida, affermando che il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del 2024 avrebbe l’immunità, e che non ci sarebbero quindi le basi legali per procedere nei suoi confronti. La società ha fatto causa affermando che DeSantis avrebbe avviato una campagna tesa a screditare l’immagine dell’azienda e danneggiarne le attività, dopo le critiche espresse da Disney nei confronti di un disegno di legge approvato dal governatore, teso a vietare alle scuole dello Stato di tenere lezioni sull’orientamento sessuale e l'identità di genere. Nella mozione presentata al tribunale distrettuale di Tallahassee, gli avvocati affermano che “non ci sono le basi legali” per procedere contro DeSantis e Meredith Ivey, attuale segretaria del dipartimento statale per le opportunità economiche, dal momento che i due avrebbero l’immunità. (Was)