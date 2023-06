Russia: Biden, Usa e alleati non hanno avuto alcun ruolo nell'insurrezione di Prigozhin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i loro alleati non sono coinvolti in alcun modo nell'insurrezione tentata in Russia dal gruppo paramilitare Wagner, guidato da Evgenij Prigozhin. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, commentando pubblicamente per la prima volta i drammatici avvenimenti dello scorso fine settimana. "Abbiamo messo in chiaro che non eravamo coinvolti. Non avevamo niente a che fare con questa storia", ha detto il presidente dalla Casa Bianca, aggiungendo che la rivolta di Prigozhin è stata "parte di una lotta di potere all'interno del sistema russo". Biden ha aggiunto che gli Stati Uniti e i loro alleati continueranno a "valutare le ricadute per la Russia e l'Ucraina degli eventi dello scorso fine settimana, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni in merito agli effetti". (Was)