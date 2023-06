Russia: Casa Bianca prende “sul serio” instabilità nel Paese, contatti con Mosca nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno contattato le controparti russe nel fine settimana, alle quali hanno espresso le proprie preoccupazioni in merito alle tensioni tra il governo di Mosca e la compagnia paramilitare Wagner fondata da Evgenij Prigozhin. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Qualsiasi situazione di instabilità in Russia va presa molto sul serio: abbiamo avuto modo di contattare le controparti russe nel fine settimana, per chiedere chiarimenti ed esprimere le nostre preoccupazioni”, ha detto Kirby, aggiungendo che gli Stati Uniti continuano a monitorare con grande attenzione anche eventuali cambiamenti nel posizionamento di Mosca per quanto concerne le armi nucleari. Per il momento, ha precisato Kirby, le autorità di Washington non sono in possesso di informazioni che possano anticipare un possibile ricorso alle armi nucleari da parte della Russia. (Was)