Mes: Salvini, per Lega è strumento inutile e superato

23 luglio 2021

- Nessuna "fibrillazione" all'interno del governo sul caso Santanchè "così come sul Mes". Lo ha assicurato Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini a "Quarta Repubblica" su Rete4. Questo è un "governo politico di centrodestra. Quindi, tecnicamente uno può dire che l'influenza" del Mes "sul bilancio italiano è zero", ma "politicamente" è "uno strumento superato, vecchio e inutile", ha sottolineato Salvini. "Adesso che l'Italia corre potremmo mettere gli italiani in condizione di chiedere soldi per salvare le banche tedesche? Anche no. Io ovviamente faccio parte di una squadra, questa è un'idea mia e della Lega. Conto che l'intero centrodestra" sia su "questa nostra posizione", ha concluso. (Rin)