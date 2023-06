Usa-Italia: Biden sente Meloni e la invita a Washington a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha telefonato alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel quadro dello sforzo di Washington per garantire un adeguato coordinamento con gli alleati, alla luce delle tensioni in Russia. In una nota, la Casa Bianca ha aggiunto che i due leader hanno ribadito il sostegno dei due Paesi all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Le parti, inoltre, hanno discusso i preparativi del prossimo summit dei leader della Nato a Vilnius, in Lituania, e la situazione in Nord Africa. Biden, infine, ha invitato la premier a recarsi in visita a Washington a luglio. (Was)