- La Russia è riconoscente nei confronti di Aleksandr Lukashenko per aver risolto la crisi provocata dal gruppo Wagner in modo pacifico. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla nazione. “Il loro sostegno ci ha consentito di superare questa grande sfida”, ha detto Putin. (Rum)