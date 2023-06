© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ennesimo tragico Fantozzi per il campo largo questa volta va in scena a Campobasso. Che dire: errare è umano, perseverare diabolico". Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori di Azione-Italia viva, Raffaella Paita, in merito alle elezioni regionali in Molise dove Pd e M5s hanno corso insieme. (Rin)