Brasile-Argentina: Fernandez, nostri Paesi nati per essere indissolubilmente uniti (4)

- Nel corso del suo intervento questo pomeriggio, Lula aveva evidenziato la necessità di "avanzare con soluzioni nuove e creative che consentano una maggiore integrazione finanziaria e facilitino i nostri scambi commerciali". "Tra le opzioni sul tavolo c'è l'adozione di una valuta di riferimento specifica per il commercio regionale che non eliminerà le rispettive valute nazionali", affermava. "Oggi ribadiamo che l'integrazione è una politica dello Stato e che il nostro partenariato deve essere coltivato al massimo livello", ha sostenuto Lula in un altro passaggio dell'intervento. Il capo dello Stato brasiliano ha nuovamente parlato della creazione di una linea di finanziamento finalizzata alle esportazioni brasiliane nel Paese vicino. "Stiamo lavorando alla creazione di una linea di finanziamento globale per le esportazioni brasiliane verso l'Argentina. Non ha senso che il Brasile perda spazio nel mercato argentino a vantaggio di altri Paesi perché loro offrono credito e noi no. Ci guadagnano tutti, aziende e lavoratori brasiliani e consumatori argentini", ha detto. (segue) (Brb)