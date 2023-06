© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile stanzia 200 milioni di real (38 milioni di euro) per finanziare l'acquisto di nuove apparecchiature per l'emodialisi in uso nel Sistema sanitario nazionale (Sus). L'investimento per assistere le persone sottoposte a cure per malattie renali croniche è stato annunciato in un'ordinanza pubblicata oggi in Gazzetta ufficiale. (Brb)