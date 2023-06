Usa: Biden al 43 per cento nei sondaggi, tasso di approvazione più alto da agosto 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è salito al 43 per cento, raggiungendo il livello più elevato dallo scorso agosto. Stando ad un recente sondaggio pubblicato da Gallup, il tasso di approvazione nei confronti del presidente ha registrato un incremento di quattro punti percentuali tra maggio e giugno. Il 43 per cento dei partecipanti si è dichiarato soddisfatto dell’operato dell’amministrazione attualmente in carica, contro il 54 per cento di chi ha affermato di non essere contento della performance del governo. Tra i democratici, otto persone su dieci sono favorevoli all’operato di Biden, contro solo il sei per cento degli elettori repubblicani. Anche il 41 per cento degli indipendenti si è espresso in maniera favorevole in relazione all’operato dell’amministrazione. (Was)