Ue: Prisco, orgoglio per rielezione Meloni a presidenza Ecr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rielezione di Giorgia Meloni, all'unanimità, alla guida dell'Ecr, ci riempie d'orgoglio e conferma la statura internazionale della presidente di Fratelli D'Italia. Il Consiglio del partito dei Conservatori e Riformisti europei riconosce così il lavoro svolto dal nostro presidente in Europa in difesa dei popoli e delle nazioni e spinge l'azione del partito dei Conservatori europei in vista delle elezioni europee del prossimo anno e la costruzione della nuova alleanza di centrodestra sul modello italiano". Lo afferma il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco.(Rin)