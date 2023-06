Ucraina: cinque militari russi sotto processo per aver ferito un tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi presso il tribunale di Irpin, in Ucraina, il processo in assenza contro cinque militari russi accusati di crimini di guerra, tra l’altro per aver ferito a colpi d’arma da fuoco un cittadino tedesco. Come riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ard”, si tratta di un residente di Borna, in Sassonia, recatosi in auto nell’ex repubblica sovietica “nel primo giorno” dell’invasione russa al fine di portare via dal Paese la propria compagna ucraina e il loro figlio. Giunto a Irpin, il tedesco sarebbe stato bersaglio del tiro dei militari russi, restando ferito in maniera grave. I cinque, che non sono ancora stati arrestati, sono accusati anche di aver commesso altri crimini di guerra in Ucraina. Sul ferimento del tedesco, la Procura generale federale di Karlsruhe starebbe valutando l’apertura di un procedimento per sospetti crimini di guerra. Dopo le cure ricevute a Borodjanka, il tedesco è tornato in Germania, dove è riuscito a portare anche la compagna, il figlio e altri familiari dopo una tappa in Polonia. La famiglia vive ora a Borna. (Geb)