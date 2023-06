Governo: palazzo Chigi, telefonata Meloni-Biden focus su Ucraina e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Joseph R. Biden. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. Il colloquio si è focalizzato sul sostegno all’Ucraina e sugli ultimi accadimenti in Russia. Biden ha chiesto a Meloni lo scenario sull’impegno dell’Italia nel Mediterraneo, sulla collaborazione con l’Unione europea per la stabilità in Africa. Grande attenzione è stata dedicata al quadro della crisi in Russia e al suo impatto legato alla presenza del gruppo Wagner in Africa. Meloni e Biden hanno ribadito i profondi legami tra le nostre nazioni, la solidità dell’alleanza transatlantica, l’unità della Nato, temi che saranno discussi nel prossimo vertice di Vilnius. (Com)