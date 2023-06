Argentina: accordi per rifinanziare il debito con il Club di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia argentino, Sergio Massa, ha firmato accordi bilaterali con tre membri del Club di Parigi per rifinanziare il debito con l'organizzazione. Lo riferisce una dichiarazione del governo argentino. In questo modo, dopo aver firmato il nuovo accordo raggiunto nel 2022, l'Argentina è riuscita a firmare accordi bilaterali con 15 dei 16 creditori dell'istituzione. Si tratta di accordi con Spagna, Francia e Svezia che fanno parte del processo di rifinanziamento del debito che il Paese ha con l'organismo. "Questi accordi si fanno nel quadro dell'accordo raggiunto nell'ottobre 2022, con il quale il 100 per cento degli importi dovuti è stato riprogrammato attraverso pagamenti in tredici semestri consecutivi fino alla fine del 2028", spiega il documento. "In questo modo è stata modificata la dichiarazione congiunta del 2014, che era in mora dopo che l'Argentina aveva sospeso i pagamenti nel 2019", si legge. Massa ha affermato che questi accordi garantiranno la sostenibilità del profilo del debito e quindi sosterranno la ripresa economica. Le firme di questi tre accordi si aggiungono a quelle già raggiunte nei mesi scorsi con Italia, Belgio, Svizzera, Olanda, Germania, Canada, Israele, Finlandia, Austria, Danimarca, Stati Uniti e Regno Unito. (Abu)