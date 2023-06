Regionali Molise: 63 per cento sezioni, centrodestra avanti col 63,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 247 sezioni del Molise scrutinate su 393, Francesco Roberti, candidato alla presidenza della Regione del centrodestra, è in netto vantaggio col 63,5 per cento. Roberto Gravina (centrosinistra-M5s) ha il 35 per cento. Emilio Izzo, candidato civico, si ferma all'1,5 per cento. L’affluenza definitiva alle ore 15 di oggi, lunedì 26 giugno, si è attestata al 47,94 per cento. Domenica, alle ore 23, l’affluenza alle urne era pari 33,99 per cento.(Rin)