- Qualcuno ha cercato di spaccare la Russia ma non c'è riuscito. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla nazione. “Chi ha tradito la propria patria, il proprio popolo, ha sparato sui propri cittadini”, un esito gradito “dai neonazisti di Kiev”, ha detto Putin. A Kiev “volevano che sparassero su civili e militari per far perdere questa sfida alla Russia”, ha aggiunto il presidente. (Rum)