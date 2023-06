Russia: Putin, maggior parte membri gruppo Wagner sono eroi, qualcuno li ha usati contro compatrioti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei membri del gruppo paramilitare Wagner sono degli eroi: qualcuno ha cercato di sfruttarli per metterli contro i loro compatrioti. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla nazione. “Abbiamo agito subito per cercare di evitare degli spargimenti di sangue e dare tempo di ripensarci a coloro che hanno commesso questi errori, per far capire loro le conseguenze delle loro azioni per la società. Ringrazio i paramilitari e i comandanti del gruppo Wagner che hanno accettato questa responsabilità e si sono fermati”, ha detto Putin. “Oggi avete la possibilità di tornare a difendere la Russia, firmando un contratto con il ministero della Difesa”, ha detto Putin. (Rum)