Usa: assalto al Congresso, agenti dei servizi segreti hanno testimoniato davanti al gran giurì

- Almeno sei agenti dei servizi segreti statunitensi hanno testimoniato di fronte al gran giurì che sta coordinando le indagini sul ruolo dell’ex presidente Donald Trump nelle rivolte culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, dopo la vittoria di Joe Biden alle elezioni dell’anno precedente. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che gli agenti hanno testimoniato dopo aver ricevuto un mandato di comparizione da parte del gran giurì, le cui indagini si stanno concentrando anche sulle interferenze elettorali da parte di Trump e del suo staff, per bloccare la certificazione della vittoria di Biden. L’ex presidente degli Stati Uniti è stato già incriminato per violazioni della legge federale contro lo spionaggio, nel quadro delle indagini relative ai documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza a Mar-a-lago, in Florida. (Was)