Innovazione: domani a Parigi un convegno sulla transizione digitale delle Pmi

- Transizione digitale e piccole e medie imprese (Pmi) saranno il tema del convegno “Accelerating the digital transition for SMEs: challenges and opportunities”, promosso e organizzato dalla Rappresentanza permanente d’Italia presso le organizzazioni internazionali a Parigi. Lo ha riferito una nota della Farnesina. Il convegno si terrà domani 27 giugno dalle 11:30 alle 13:00, a margine della ministeriale Ocse per le Pmi presso la sede stessa dell’organizzazione. L'evento, che sarà aperto a tutte le imprese interessate, si articolerà in panel tematici che affronteranno il tema della transizione digitale delle Pmi in termini di sfide e opportunità, ma anche di sviluppo di nuove competenze necessarie per affrontare con successo le trasformazioni imposte dai nuovi scenari globali. (Res)