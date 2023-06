Brasile-Argentina: Fernandez, nostri Paesi nati per essere indissolubilmente uniti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula ha annunciato che Brasile e Argentina adotteranno un piano con "quasi 100 iniziative" per rilanciare il partenariato strategico. "Oggi abbiamo adottato un ambizioso piano d'azione per il rilancio dell'alleanza strategica. Sono quasi 100 le azioni che danno concretezza al nostro progetto di sviluppo congiunto", ha affermato il presidente, menzionando anche il possibile finanziamento da parte della Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes) dei lavori del gasdotto Nestor Kirchner. "Sono molto soddisfatto delle prospettive positive del finanziamento Bndes per l'esportazione di prodotti per la costruzione del gasdotto Nestor Kirchner", ha detto. (segue) (Brb)