Brasile-Argentina: Fernandez, nostri Paesi nati per essere indissolubilmente uniti (6)

- Questi non sono gli unici sforzi che il Brasile sta compiendo per garantire i rapporti commerciali con il vicino, tanto per non perdere un mercato essenziale per il proprio sviluppo, quanto per consolidare il progetto di una autosufficienza economica regionale, che passa - tra le altre cose - anche da un'emancipazione dal dollaro come valuta di riferimento. Il percorso potrebbe ulteriormente definirsi con l'ingresso dell'Argentina tra i Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). L'eventuale ingresso dell'Argentina nel gruppo consentirebbe a Buenos Aires di accedere a una linea di credito erogata dalla Nuova banca dello sviluppo (Ndb), il "braccio finanziario" dei Brics, pari a oltre 30 miliardi di dollari. Si potrebbe inoltre sbloccare il piano proposto dal Brasile, grande fautore dell'integrazione argentina nei Brics, per ulteriori fondi a favore del commercio bilaterale. (segue) (Brb)