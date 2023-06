Brasile-Argentina: Lula, maggiore integrazione attraverso uso una valuta comune regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilaterale di oggi tra Lula e Fernandez, che si effettua in occasione del duecentesimo anniversario delle relazioni bilaterali, è il quinto che i due capi di Stato sostengono da quando, all'inizio del 2023, Lula ha assunto per la terza volta la guida del Paese. Una frequenza che ben traduce il momento di particolare intesa che vivono le due principali economie sudamericane. Entrambi guidati da governi di centro sinistra, almeno fino alle elezioni generali argentine di ottobre, i due Paesi lavorano a un asse costruito sulla visione di un subcontinente soprattutto sganciato dalla tradizionale influenza statunitense, rilanciando le principali istanze di integrazione regionale e usando la cooperazione bilaterale per uscire dalle emergenze economiche, soprattutto a Buenos Aires. (segue) (Brb)