Brasile-Argentina: Lula, maggiore integrazione attraverso uso una valuta comune regionale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime rilanciate dai media locali, il "Nestor Kirchner" dovrebbe permettere il risparmio di 2,2 miliardi di dollari all'anno (1,9 miliardi di dollari nel 2023), per l'importazione di energia. Un elemento ritenuto fondamentale a fronte della necessità prioritaria di preservare le esigue riserve in dollari di cui dispone la Banca centrale (Bcra). Il segmento terminato ieri, 573 chilometri, permetterà di trasmettere altri undici milioni di metri cubi al giorno del gas estratto da Vaca Muerta, l'enorme giacimento di non convenzionale situato nella provincia patagonica di Nequén. Per costruirlo sono stati necessari 56.700 tubi, forgiati nello stabilimento di Tenaris situato nell'hinterland della capitale, Buenos Aires. L'intera infrastruttura prevede un altro segmento, 470 chilometri, che verrà presumibilmente concluso nel 2025, con investimenti complessivi stimati in 1,8 miliardi di dollari. (segue) (Brb)