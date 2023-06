Brasile-Argentina: Lula, maggiore integrazione attraverso uso una valuta comune regionale (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per soccorrere l'Argentina, il Brasile propone alla Ndb di concedere a un Paese del gruppo Brics crediti a tassi molto agevolati per programmi utili ad approfondire le relazioni commerciali con un Paese terzo. Nello specifico, sarebbe lo stesso Brasile a ricevere i fondi - a costi più che sostenibili - e usarli per garantire programmi di sostegno all'esportazione o agli investimenti in Argentina. Buenos Aires ha bisogno di importare beni, soprattutto strumentali, ma il governo mette grossi freni all'uscita del dollaro, per preservare le scarse riserve utili a manovrare sull'inflazione, in una situazione economica già penalizzata dalla siccità che ha piegato l'agricoltura. Brasilia, che non vuole perdere un mercato di destinazione cruciale, potrebbe anticipare agli esportatori gli incassi sulle vendite. Una manovra che realizzandosi direttamente in real, finirebbe inoltre per togliere protagonismo al dollaro. (Brb)