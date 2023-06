Droga: Foti-Malan (Fd'I), da Magi aggressione per impedire a Meloni di parlare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'onorevole Magi si è reso protagonista di una iniziativa a sostegno della legalizzazione della cannabis che - gioverebbe ricordare - è una droga. Iniziativa che non ha nulla del confronto democratico, o del rispetto della libertà di pensiero e di parola sanciti dalla nostra Costituzione. È ingiustificabile aver impedito di parlare al presidente del Consiglio durante il convegno organizzato in occasione della giornata mondiale contro la droga. Di fatto una vera e propria aggressione portata avanti in difesa non dei cittadini ma della droga". Lo dichiarano i presidenti dei gruppi di Camera e di Senato di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti e Lucio Malan.(Rin)