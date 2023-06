© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Giorgia Meloni, confermata oggi a Roma presidente del partito dei Conservatori europei. Un orgoglio per l'Italia, una risorsa preziosa per la destra che vuole essere protagonista anche in Europa". Lo scrive su Twitter il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. (Rin)