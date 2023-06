Brasile-Argentina: Lula concede alte onorificenze a presidente Fernandez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che gioia poter celebrare questa data così importante, insieme al mio amico Alberto Fernandez, sua moglie Fabiola Yanez. Assegnando loro le medaglie dell'Ordine nazionale del Cruzeiro dell'Ordine di Rio Branco, rendiamo il giusto omaggio a una coppia di amici del Brasile", ha detto Lula in un passaggio del suo discorso. "Entrambi sono rappresentanti di una nazione per la quale noi brasiliani nutriamo rispetto e affetto e che ci onorano in questa data così speciale. Questo non è solo un altro appuntamento. Abbiamo completato 200 anni di relazioni diplomatiche, da quando le allora Province Unite del Rio de la Plata furono, in pratica, il primo stato a riconoscere il Brasile. Costruire legami di fiducia e integrazione tra i nostri Paesi è un compito che si tramanda da generazioni", ha concluso Lula. (Brb)