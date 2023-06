© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sono al corrente di cambiamenti all’interno della catena di comando delle Forze armate russe in questo momento, dopo le tensioni del fine settimana tra le autorità di Mosca e la compagnia paramilitare Wagner. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)