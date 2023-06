Regionali Molise: Tajani, risultato onora memoria Berlusconi e conferma validità suo progetto politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo risultato elettorale del centrodestra e di Forza Italia dopo la scomparsa del presidente Berlusconi ne onora la memoria e conferma ancora una volta la validità del suo progetto politico. Lo straordinario risultato delle elezioni regionali in Molise ci riempie di orgoglio. Si profila una clamorosa vittoria del centro-destra e del candidato presidente indicato da Forza Italia, Francesco Roberti. Il risultato di Forza Italia, considerati anche i voti delle liste civiche di area moderata vicine al nostro movimento, è frutto di un grande impegno. E' un risultato che premia la credibilità personale del candidato presidente, delle donne e degli uomini messi in campo da Forza Italia e dagli altri partiti del centrodestra e la serietà di una proposta per la crescita del Molise in sinergia con il governo nazionale. Il dato elettorale certamente rafforza la stabilità del governo, confermando che il centrodestra da Nord a Sud rappresenta la maggioranza naturale degli italiani. Se dalle elezioni regionali si può trarre un’indicazione politica, questa è certamente un incoraggiamento a tutti noi del centrodestra ad andare avanti nel difficile lavoro che stiamo svolgendo per il Paese. Voglio esprimere in quest’occasione anche un sincero ringraziamento al governatore uscente, Donato Toma, il cui ottimo lavoro in questi cinque anni è stato una delle condizioni che hanno reso possibile questa vittoria. A Francesco Roberti non soltanto faccio gli auguri di buon lavoro, ma rinnovo l’impegno, a nome di Forza Italia e come uomo di governo, ad essergli vicino ogni volta che il Molise ne avrà bisogno. A tutte le azzurre e gli azzurri del Molise, in particolare a tutti gli eletti, le mie congratulazioni per l’eccellente lavoro svolto, che costituisce un importante punto di partenza per continuare a crescere, in Molise, nel Mezzogiorno e in tutt’Italia, nel nome di Silvio Berlusconi e delle sue grandi idee di libertà". Lo afferma in una nota Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri. (Com)