Antitrust: A2A, reti interessate gestite da Comocalor

- Con riferimento all’avvio di istruttoria da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito ai prezzi del teleriscaldamento, il Gruppo A2A precisa che "le reti interessate sono quelle site nel comune di Como, gestite dalla società Comocalor, controllata da Acinque SpA, non soggetta a direzione e coordinamento da parte del Gruppo A2A - si legge nel comunicato -. Comocalor, ritiene di poter dimostrare la correttezza del proprio operato, avendo sempre agito nell’ambito delle previsioni contrattuali di cui alla convenzione sottoscritta con il comune di Como". (Com)