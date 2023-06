© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di consegna della Palestra della Legalità e riceve simbolicamente dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi le chiavi del bene confiscato alla criminalità organizzata. Via dell'Idroscalo 103, Ostia Lido (ore 10:50)– Conferenza stampa dal titolo "Avvio sperimentazione del servizio MaaS – Mobility as a Service: Pianificare, prenotare e pagare i servizi di mobilità su un'unica piattaforma". Parteciperanno il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. Campidoglio, Sala delle Bandiere, Roma (ore 12:30)- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori il regolamento per i contributi agli impianti sportivi e una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 14) (segue) (Rer)